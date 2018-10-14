Kaşıkçı olayı asla üstü örtülemeyecek bir olay

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik dün AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Çelik burada gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı:
(Cemal Kaşıkçı
) Bu şahsın belli bir mekana girdiği ve o mekandan çıkmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bunun açığa kavuşturulması gerekir. Her türlü spekülasyondan uzak olarak, olayın açığa çıkması için en yüksek hassasiyeti gözeterek çalışmalar sürdürülüyor. Bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçları olur. Bu çok vahim bir meseledir. Saygın bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır, bunların hepsi iddiadır, güçlü bir şekilde soruşturulacaktır. Asla affedilemeyecek, asla üstü örtülemeyecek bir eylemdir.
(Brunson kararı
) Amerikan yönetiminin de şunu anlamış olması gerekir, ne Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ne Türkiye'nin kurumları ve hükümeti, hiçbir şekilde bu dayatma diliyle muhatap olmaz, bu haddini aşan dile herhangi bir prim vermez. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Bu safhada yargısal akış tamamlandı, diğer aşamalar devam edecek.
(Mahalli idareler seçimlerinde ittifak görüşmeleri
) Cumhur İttifakı
'nın yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten Cumhur İttifakı'na verilen önem her iki heyet tarafından da hepimiz tarafından da ifade ediliyor.