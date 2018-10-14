KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursları ne kadar oldu?

Yüzbinlerce öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Üniversitelere ek yerleştirmelerin de gerçekleşmesinin ardından artık tüm gözler KYK'ya çevrilmiş durumda. İşte haberimizden detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK'nin resmi sitesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Sosyal medya hesaplarından da bir duyuru yapılmış değil. KYK burs ve kredi başvurularında son iki yılı incelediğimizde ise 2016 yılında burs ve kredi başvurularının 3 Ekim, 2017 yılında ise 16 Ekim'de başladığını görüyoruz. 2018 KYK burs başvuru işlemlerinin bu hafta başlaması bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik." dedi.

BAŞVURULAR E DEVLET SİSTEMİNDEN

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.