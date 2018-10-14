Yıldırım: Biz bir olursak daha iri oluruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
İsviçre'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Cenevre kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti ilan edilmesi üzerine İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıyı hatırlatarak, "Tabii bununla da kalmadık daha sonra da Birleşmiş Milletler'de (BM) de yine girişimler devam etti ve BM'de Genel Kurul acil toplanmak sureti ile 129 BM üyesi, sadece Müslüman ülkeler değil, Avrupa'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan çoğunlukla bu kararın yanlışlığını en sert bir şekilde kınanması yönünde bir karar çıktı" dedi.
Müslüman ülkelerin birliklerini korudukları takdirde dünya kamuoyunda seslerini yükseltebildiklerini belirten Yıldırım, "Biz bir olursak beraber olursak daha iri oluruz ve bölgemizin, Müslüman ülkelerinin konularını uluslararası platformda savunabiliyoruz" şeklinde konuştu.