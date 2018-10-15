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'deki soruşturması tamamlandı

ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu 5 kişiden 4'ü hakimlikçe tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 18:29
DSİ'deki rüşvet soruşturması tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde () ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan şube müdürü ile 3 özel şirket yöneticisi, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DSİ'de görevli şube müdürü Ü.K.E. ile şirket yöneticileri L.D, B.Ö, Ö.K. ve P.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'e ifade veren şüphelilerden 4'ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. P.A. ise ifade işleminin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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DSİ'deki rüşvet soruşturması tamamlandı
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