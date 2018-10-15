Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir gelişme var mı? EYT yasası çıkacak mı? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çok sayıda kişinin problemleri arasında. Öyle ki hemen her gün sosyal medya üzerinden taleplerini yerlerine getiriyorlar. Konuyla ilgili hemen her gün çok sayıda araştırma yapılıyor. Konuyla ilgili araştırmalar trendler listesinde zirveyi zorluyor. Peki EYT'de gelişme var mı? İşte bu sorunun yanıtını arayan vatandaşlar için bu haberi derledik. Daha önce İbrahim Kalın bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte İbrahim Kalın'ın açıklamaları;

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) YASASI ÇIKACAK MI?

- Kalın, bir gazetecinin 'EYT konusu kabine toplantısında gündeme geldi mi' sorusuna yanıt verdi.

"Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." demişti.