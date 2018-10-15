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haberi... merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 18:43
Son dakika: Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, / soruşturması kapsamında 13 Ekim'de gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

'da, 13 Ekim'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabi olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve örgütün evlerinde ev abisi olarak görev yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirmişti.

Elazığ merkezli , Ağrı, , , ve 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalanmıştı.

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Son dakika: Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu
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