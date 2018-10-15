Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

: Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

haberi... Kral Selman, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı ile ilgili olarak ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

REUTERS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 01:38
Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Suudi Arabistan Kralı Selman, Başkan 'ı telefon ile aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Başkan Erdoğan ve Suud Kralı Selman'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.

Selman, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurma teklifini kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrıca Kral Selman, kimsenin Türkiye ile olan güçlü ilişkilerini baltalayamayacağını söyledi.

Son dakika: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN