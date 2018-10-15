Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Suudi Arabistan Kralı Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Başkan Erdoğan ve Suud Kralı Selman'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.

Selman, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurma teklifini kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrıca Kral Selman, kimsenin Türkiye ile olan güçlü ilişkilerini baltalayamayacağını söyledi.