5 ilde 71 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara merkezli 18 ilde, FETÖ
'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyonda 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun eski pilot olduğu belirtildi Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 15, Manisa'da 17, Amasya'da 11, Elazığ'da 7 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ise 2 kişi tutuklandı. Arama yapılan evde 1 adet mini drone, 3 bin 950 euro, 14 bin dolar, 18 bin 405 lira ele geçirilidi. Tutuklanan şüphelilerin daha önce FETÖ okullarında görevli olduğu belirlendi.
Diğer taraftan Edirne'de, Yunanistan
'a kaçma girişiminde bulunan 7 FETÖ üyesi ve şüphelilere yardım eden göçmen kaçakçısı 2 kişi yakalandı. 7 şüphelinin, örgütün okullarından ihraç edilen eski öğretmen ve akademisyenlerden oluştuğu öğrenildi.