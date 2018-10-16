Başkonsoloslukta inceleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, dün 13.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplantı yaptı. 17.55'te 5 araçla başkonsolosluk binasına giren heyet çalışmalarına başladı.
Türk heyetin başında bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısı yer aldı. Bu arada öğle saatlerinde bir grup temizlik görevlisinin temizlik malzemeleriyle içeri girmesi dikkat çekti. Ekipler daha önce Münevver Karabulut
cinayeti de dahil çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları mavi ışık yöntemini de kullandı.