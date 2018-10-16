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Başkonsoloslukta inceleme

’nın kaybolmasıyla ilgili ortak çalışma kapsamında Suudi ve Türk yetkililer ’ın Başkonsolosluğu’nda arama yaptı. Binaya öğle saatlerinde temizlik ekibinin gelmesi dikkat çekti

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL LEVENT SÖKMEN BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Başkonsoloslukta inceleme
Suudi gazeteci 'nın 2 Ekim'de girdiği 'ın Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, dün 13.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplantı yaptı. 17.55'te 5 araçla başkonsolosluk binasına giren heyet çalışmalarına başladı.
Türk heyetin başında bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısı yer aldı. Bu arada öğle saatlerinde bir grup temizlik görevlisinin temizlik malzemeleriyle içeri girmesi dikkat çekti. Ekipler daha önce cinayeti de dahil çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları mavi ışık yöntemini de kullandı.
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Başkonsoloslukta inceleme
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