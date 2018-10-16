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Dürümcüye operasyonu: Esrar zulası patladı!

Bağcılar’da, bir dürümcü dükkanına yapılan operasyonda 4 buçuk kilogram madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:41
Dürümcüye uyuşturucu operasyonu: Esrar zulası patladı!

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ' ile mücadele' kapsamında yapılan çalışmalarda, ilçede bulunan bir dürümcü dükkanını yakın takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 9 Ekimde sözkonusu dürümcüye operasyon düzenleyen polis, işletme sahibi H.V.(30)'yi gözaltına aldı. Baskın yapılan dürümcüde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 4 kilo 500 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

' Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan H.V., bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, 'Kasten Yaralama' konusundan bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Dürümcüye uyuşturucu operasyonu: Esrar zulası patladı!
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