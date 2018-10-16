‘FETÖ, ABD’de mafya örgütü kabul edilmeli’

ABD
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) bağlı okullarda öğretmenlik yapan, ancak daha sonra örgütten ayrılarak FETÖ okullarına dava açan Ersin Konkur, "Bunların ABD'de mafya örgütü olarak kabul edilmesi lazım. Hakikaten mafya bunlar. Devleti dolandıran, soyan bir örgüt" dedi. ABD'de FETÖ'ye bağlı farklı okullarda 2008-2015 yıllarında öğretmenlik yapıp daha sonra örgütten ayrılan Konkur, örgütün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarındaki sahtekarlıkları belgeleriyle ortaya koydu. Konkur, ABD'de 10 yılda örgüt içinde ve dışında yaşadıklarını anlattı. Örgüte bağlı sözleşmeli okullarda birçok olaya tanık olduğunu ifade eden Konkur, okullardaki yasadışı adımları gördükçe örgütten uzaklaşmaya başladığını ve en sonunda okuldan atılma ve dava açma noktasına geldiğini belirterek şunları söyledi: ABD'Yİ DE ALDATIYORLAR
Bunların ABD'de mafya örgütü olarak kabul edilmesi lazım. Hakikaten mafya bunlar. Devleti dolandıran, soyan bir örgüt.
(Maaşlarının bir bölümünün kesilmesi) Ayrıca himmet yapacaksın. Ayriyeten (FETÖ'nün ABD'de yayın yapan bir dergisi) Fountain abonesi olacaksın, kurbanını vereceksin, zekatını vereceksin. Devamlı veriyorsun yani.
Fazla çalışmışsın, az çalışmışsın bir önemi yok. Komünist sistem gibi bir şey, yaptığın işe göre değil de iş yapmasan bile sosyal durumuna göre para alıyorsun.
(ABD'de resmiyette müdür yardımcısı olarak çalışma izni alınan bir örgüt üyesi) Bu şahıs müdür yardımcılığı yapmadığı halde kâğıt üzerinde müdür yardımcısı gösterip, maaşını da şişirip artan parayı da nakit olarak ceplerine indiriyorlardı. PARALAR ŞİRKETLERE AKIYOR
Para mutlaka örgüt elemanları üzerinden dönüyor. Olayın esası bu. Öğrenci başına 10 bin dolarlardan bahsediyoruz. Bu para bunların kontrolünde ve bir şekilde o para Gülen'in şirketlerine transfer ediliyor. FBI
'nın genel yaklaşımı nedir bilemem ama FBI'nın içinde bu işle çok ciddi ilgilenen insanlar olduğunu biliyorum.