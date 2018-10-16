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Milletvekili Güven'in tahliye talebi reddedildi

Cezaevindeyken girdiği seçimlerinde   Milletvekili seçilen 'in tahliyesi için yapılan başvuru, reddedildi. Güven, milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran'da tahliye edilmiş, cezaevinden çıkmadan, savcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklanmıştı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 18:49
HDP Milletvekili Güven'in tahliye talebi reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berbaroğlu'nun tahliye edilmesinden sonra, Diyarbakır'da, 'terör örgütü kurma veya yönetme, üye olmak' suçundan yargılanan 'nin tutuklu Milletvekili 'in tahliyesi için avukatı Reyhan Yalçandağ Baydemir tarafından 21 Eylül'de mahkemeye dilekçe verildi. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Güven'in tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın 12 Ekim'de verildiği, Leyla Güven'in avukatına henüz tebliğ edilmediği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanlığını yapan Leyla Güven, 31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmış, seçimlerinde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran'da tahliye edilmişti. Güven cezaevinden çıkmadan, savcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklanmıştı.

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HDP Milletvekili Güven'in tahliye talebi reddedildi
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