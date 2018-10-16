KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücretleri ne kadar oldu? - İşte yanıtı

Üniversitelere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzbinlerce öğrenci KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusunu merak etmeye başladı. Üniversitelere ek yerleştirmelerin de yapılmasıyla beraber artık tüm gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı sorusu kadar burs ücretlerine ne kadar zam yapılacağı da merak konusu olmaya başladı. İşte haberimizden detaylar...

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik." dedi.

BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİLERE KREDİ İMKANI SUNULACAK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU BU HAFTA BAŞLAYACAK MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru duyurusunun henüz yayımlanmaması dolayısıyla öğrencilerin araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme ve DGS gibi yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte alınan KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde kabul edilmişti.

Müracaat sürecinin bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınacağı öngörülüyor. Bu durum Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yoğunluk ve özel kararlarına göre değişkenlik gösterebilir.

KÜÇÜK BİR YANLIŞ BİLGİ BURS ALMANIZA MANİ OLABİLİR

Öğrencilerin E-Devlet üzerinden verdiği bilgileri, 11 farklı kurumun sistemi üzerinden değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, adayların verdiği beyanların tutarlılığını kontrol edecek. Herhangi bir tutarsızlık olması halinde ise öğrencilerin burs alma olasılığı düşmüş olacak. Dolayısıyla adayların tutarlılığı sağlayabilmek için sisteme doğru bilgiler girmesi gerecek.

BELİRLİ DURUMLARDA BURS ÖDEMELERİ, KREDİYE DÖNEBİLECEK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliği dolayısıyla, not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler burs almaya devam edebilecek. Bunun aksi bir durum yaşayanların ise bursları krediye dönüştürülecek.