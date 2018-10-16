Haberler Gündem Haberleri O iki hain 27 şehidin katili çıktı

O iki hain 27 şehidin katili çıktı Şırnak’taki Çırav Dağı’nda, mavi bereli komandoların “Hançer -2” operasyonuyla etkisiz hale getirdiği 2 teröristin örgütün azılı elemanlarından olduğu ortaya çıktı