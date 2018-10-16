Son dakika haberi: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme! - Cemal Kaşıkçı öldü mü?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili son dakika haberi! 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul başkonsolosluğunda girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı günlerdir gündemin içindeki konulardan. Birçok kişi tarafından araştırmalar yapılan Suudi gazeteci ile ilgili bugün flaş bir iddia geldi. Amerikan AP haber ajansının haberine göre Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasında cinayet izlerine rastlandığı belirtildi.

CEMAL KAŞIKCI ÖLDÜ MÜ?

AP'nin geçtiği habere göre Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili yapılan araştırmalarda öldürüldüğüne dair bulgulara rastlandığı belirtildi. Amerikan AP haber ajansına konuşan, Türk yetkililer Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili bulgulara raslandığı belirtildi. Herkesin merakla araştırdığı soru ise Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? Sorusu oldu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu başlık altından ulaşabilirsiniz…