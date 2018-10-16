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ve arasındaki müzakereleri devam ediyor

’nin Büyükelçisi Diriöz, ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için serbestliği rejiminin tekrar yürürlüğe koymaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 00:06
Türkiye ve Rusya arasındaki vize müzakereleri devam ediyor

'nin Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rus-Türk İşadamları Birliği () ev sahipliğinde başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte, Türk-Rus ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, ile ilişkileri "iyi komşuluk, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı" ana unsurlarıyla tanımladığını belirten Diriöz, "Bu ilkeleri temel alarak iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk ve Rus liderler arasındaki yakınlık ve ülkelerimizin siyasi iradesi sayesinde ilişkilerimizi her alanda daha da ileriye taşımaya kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için serbestliğinin önemine işaret eden Diriöz, "Karşılıklı vize serbestliği rejiminin tekrar yürürlüğe konması için çalışmalara devam ediyoruz. Rusya ile vize konularının ele alınacağı konsolosluk istişarelerinin müteakip toplantısı kasım ayı başında düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görev süresinin dolması nedeniyle bir süre sonra Türkiye'ye dönecek olan Diriöz'e, RTİB Başkanı Naki Karaaslan tarafından bir plaket verildi.

Diriöz, 2016 yılından bu yana Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevini yürütüyordu.

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Türkiye ve Rusya arasındaki vize müzakereleri devam ediyor
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