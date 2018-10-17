38 yaşında emeklilik olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün AK Parti
'nin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yürütülen kampanya konusunda da mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti: MEVCUT HALİ BİLE İÇLER ACISI
"Bizim kitabımızda yorgunluğun, tembelliğin yeri yoktur. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır. Bir de dernek kurulmuş. Bu derneğin başındaki hanımefendi 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 2012'de yani 38 yaşında emekli olacaktı. Sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek.
Vatansever halkım, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65'tir. Türkiye kademeli olarak henüz yeni yeni 65 yaş sınırına doğru çıkmaya çalışıyor. Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yılken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl arasındadır. Mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. 750 MİLYAR TL EK YÜK
Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6.3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilik
ten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında 750 milyar lirayı buluyor.
Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı?
Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri biz getirdik. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerini bozmaya gönlümüz rıza gösteremez. Bu adım bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bunun bedeli ülkemize çok ağır olur. Meclis'te bunu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum."
SIZANLARI TEMİZLİYORUZ
GRUP toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik operasyon olup olmayacağı yönündeki soruyu, "Bu tamamen gerek emniyetin, gerek yargının, bütün istihbari organlarımızın aldığı bilgiler dairesinde... TSK
olsun, polis teşkilatı olsun, devletin kurumlarına sızmış olduklarını unutmayacağız. Bu sızanları da temizlemeye devam ediyoruz. Olay bu" diye yanıtladı. TEHDİTLE BİZDEN NETİCE BEKLEMEYİN
"(TRUMP'IN açıklamalarına ilişkin) "Bunlar geciken açıklamalar. Ben kendilerine hep şunu söyledim: 'Türk yargısına güvenin, tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin.' Türk yargısı da güvenimizi boşa çıkarmadı, verilmesi gereken kararı kendine göre verdi, mahkûmiyetle ilgili kararını da açıkladı. Ne kadar bir ceza? Bu da ortada." Erdoğan, Cemal Kaşıkçı konusunda da "Yaptığımız yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Bu toksik vesaire, bunların boyanarak çıkartılması gibi birçok şeyleri orada, nedir ne değildir araştırması yapılıyor" yorumunda bulundu. HİSSELER CHP'NİN DEĞİL MİLLETİN...
"İŞ Bankası hisseleri konusunda CHP'nin direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var, parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi
boyutu var. Yani bunların ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı herhangi direnecekleri, yaslanacakları bir şey yok. Yapmaları gereken tek şey 'Biz artık bu dört üyeyi de atamıyoruz, bu zaten milletin hakkıdır, Hazine'nin hakkıdır, biz bunun Hazine'ye devrine de bir şey söyleyemeyiz' demek. 'Bizim hakkımızdır veya biz devrediyoruz' deme hakları da yok. Çünkü, onların değil ki milletin." FIRAT'IN DOĞUSUNDA GEREĞİNİ YAPARIZ
"MENBIÇ'TE takvim 90 gündü. Ne yazık ki takvim çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz. Fırat'ın doğusunda gereken adımlar atılmaz gecikme devam ederse orada da bu PKK
'ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız. Bütün bunlar salt ülkemizi değil o ülkede yaşayan garip gureba insanları da korumaya yöneliktir." ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ, DAVAYI GERİ ÇEKİYOR
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ'deki mezuniyet töreninde kendisi hakkında çirkin ifadeler içeren pankart açan öğrencilerle bir araya geldi. 45 dakika süren görüşme samimi ortamda gerçekleşti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Erdoğan, ailelerini ve nereli olduklarını sordu. Öğrencilerden birinin savunma sanayii konusunda ödüllü projesi olduğunu öğrenen Erdoğan, bu alanda kaydedilen gelişmeleri anlattı. Erdoğan, ODTÜ'nün de savunma sanayiine katkı sağlayabileceğini kaydetti. Bir öğrenci, böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi. Erdoğan, yerli üretim cep telefonu hediye ettiği öğrencilere "Bu ülkeyi sizlere bırakmak için çalışıyoruz. Sizden daha büyük beklentilerimiz var. Kanunen yanlış olan işlerin içine girmeyin" uyarılarında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Zaman içerisinde gençler, gençlerin aileleri temas kurdular. Yaptıklarının bu manaya geleceğini düşünmediler. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Cumhurbaşkanımız gençlere verdiği önem çerçevesinde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımız adına açılan dava bugün geri çekilecektir. Çok güzel bir sohbet oldu. İyi bir karşılıklı diyalog oldu."