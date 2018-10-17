Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel af açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından hazırlanan af tasarısı sonrasında kamuoyunda 'genel af çıkacak mı?' sorusu öne çıktı. Hapishanede yatan mahkumlar ve yakınları başta olmak üzere konuyu yakından takip eden yurttaşlar, son dakika af haberlerini büyük bir merakla takip etmeye koyuldu. MHP'nin hazırladığı af teklifi kamuoyunda büyük bir tartışma yaratırken devlet kanadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili söyleyecekleri oldukça merak ediliyordu.

AF ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin hazırladığı ve Meclis'e sunmaya hazırlandığı af teklifine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Haberimizin detaylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine ulaşabilirsiniz.