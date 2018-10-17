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merkezli 5 ilde operasyonu: 14 gözaltı

merkezli 5 ilde düzenlenen /PDY operasyonunda kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:52

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında arama kararı çıkardı.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa merkezli İstanbul, , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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