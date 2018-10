Cinayet kanıtı bulundu başkonsolos kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın en kiritik safhası önceki akşam Suudi Arabistan 'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında yapılan 9 saatlik aramayla tamamlandı.Dün Başkonsolos'un konutunda yapılması planlanan ikinci arama öncesi yaşanan gelişmeler ise gündeme bomba gibi düştü. Associated Press haber ajansı Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Türk polisinin başkonsolosluktaki aramalarda Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kesin kanıtları bulduğunu dünyaya duyurdu. CNN İnternational da yine bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.Bu arada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, dün saat 14.15 sıralarında konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı 'na gitti ve saat 17.00'de kalkan Arabistan Havayolları'na ait bir uçakla ülkesine döndü. Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim'den bu yana konutundan çıkmayan Uteybi iddiaya göre havalimanında kendisini durdurmak isteyen Türk görevlilere "Beni engelleyemezsiniz" diye çıkıştı.Uteybi'nin ülkesine gitmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri de arama yapmak üzere başkonsolosluk rezidansına gitti. Konutun bahçesindeki kuyu ve Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün giriş yaptığı kapalı garajda inceleme yapılması öngörülüyordu. Ancak Suudi yetkililerin katılamaması nedeniyle konutta arama yapılamadı.Önceki akşam başkonsolosluk binasında Suudi heyetle ortak aramaya katılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler bahçe, çatı ve çevrede detaylı araştırma yapmıştı. İncelemelerde 6 farklı DNA örneği bulunduğu öğrenildi. Her türlü doku örneği, çöp ve atık sularla ilgili toplanan deliller tek tek inceleniyor.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin için şu değerlendirmede bulundu: "Son derece hassas ve etkili şekilde bu süreci takip ediyoruz. Bütün kurumlarımız olay duyulduğu andan itibaren son derece etkin araştırma yürütüyor. Mesele bütün dünyanın meselesi haline gelmiştir. Bazı eleştiriler oluyor. Konsolosun dokunulmazlığı var. Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. İlk andan itibaren biz kendi soruşturmamızı yürütmek adına konsolosluk binasına ve konsolosluk evine girmek için talepte bulunduk. Kuşkusuz her şeye bakılıyor. Olayı tüm detaylarıyla ortaya çıkartacağız."Dışışlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kaşıkçı olayını açıklığa kavuşturmak zorundayız. Soruşturma şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Başkonsolosluk şahısların sorgulanacağı yer değildir. Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir" diye konuştu.