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Eleştirdikleri için ihraçları istendi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Eleştirdikleri için ihraçları istendi
CHP'li 6 arkadaşıyla birlikte 'Ata'ya şikayet ediyoruz' etiketiyle gittikleri Anıtkabir'deki defterde Genel Başkan 'nu eleştirdikleri gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen iki partili SABAH'a konuştu. Anıtkabir defterine iki ay önce yazı yazan Sara Mızrak ile köşe yazarı 'un 'Batsın ıslak imzanız' başlıklı yazısını paylaşan , kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilmişti. Savunma vermek için gittikleri CHP İl Binası'ndan yaka paça dışarı atılan iki partili, çok sert açıklamalarda bulundu. Ali Uluşahin, "Bir köşe yazarının yazısını sosyal medya hesabından paylaşmak ne zamandan beri suç oldu. 18 yaşımdan beri bu partideyim. İl başkanı partiyi babasının çiftliği gibi yönetiyor" dedi. Anıtkabir defterine, "Kurmuş olduğun parti kuruluş ilkelerini kaybetti" diye yazdığı için CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş tarafından disipline sevk edilen Mızrak ise "Partide değişim istemek ne zamandan beri suç oldu. Bu sorunlu, sıkıntılı bir anlayıştır" ifadesini kullandı. SABAH
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Eleştirdikleri için ihraçları istendi
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