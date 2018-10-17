FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce öğretmenlikten ihraç edilen Hilal A., polis operasyonuyla yakalandı.

Mardin 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Hilal A., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Bir süre önce öğretmenlikten ihraç edilen Hilal A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hilal A.'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Hilal A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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