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merkezli 8 ilde operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik merkezli 8 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 09:27
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı 36 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, / mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi tarafından Bylock Kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda gözaltının olduğu bildirildi.
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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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