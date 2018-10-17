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Jandarma Komutanına gözaltısı!

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü () ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:39
Jandarma Komutanına FETÖ gözaltısı!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ferhat Aktaş'ı yakaladı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Ankara'da yürütülen operasyonda örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen biri yüzbaşı, 49'u üsteğmen toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilmişti.

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Jandarma Komutanına FETÖ gözaltısı!
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