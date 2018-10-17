‘KADEM elini taşın altına koyuyor’

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM
) Isparta
Temsilciliği Modapark Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan
Bayraktar, KADEM'in sahaya inip toplum sorunlarıyla yüzleşen ve somut öneriler getiren, gerektiğinde elini taşın altına koyan dinamik bir yapı olduğunu vurguladı. Isparta kadınlarının kendilerine yeni bir renk ve zenginlik katacağını dile getiren Bayraktar, şunları söyledi: "Lavanta Yetiştiriciliğinin Kadın Çiftçilerle Yaygınlaştırılması Projesi ile Isparta lavanta üretimi konusunda Türkiye'de adres olmuştur. Isparta'da turizmin gelişmesiyle de bu süreç hem kadınların ekonomik gücünü artırmış hem de ürettiği artı değerle şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamıştır. KADEM olarak, ülkemizdeki kadın gücü potansiyelini her alanda mobilize etmek niyetindeyiz. Şayet güçlerimizi birleştirirsek bunu başarır, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma şansını elde edebiliriz."