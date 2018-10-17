Külliye’de ittifak zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, MHP'nin af talebi ele alındı. Bir diğer önemli gündem maddesi yerel seçimler oldu. Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de sürdürülmesi için neler yapılabileceğini değerlendirdi. Erdoğan, daha sonra AK Parti
MYK Toplantısı'na başkanlık yaptı. Bu arada Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusundaki kararlılık teyit edildi.