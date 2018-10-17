Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Külliye’de ittifak zirvesi

’de ittifak zirvesi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Külliye’de ittifak zirvesi
Başkan , MHP Genel Başkanı 'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı si'nde yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, MHP'nin af talebi ele alındı. Bir diğer önemli gündem maddesi yerel seçimler oldu. Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de sürdürülmesi için neler yapılabileceğini değerlendirdi. Erdoğan, daha sonra MYK Toplantısı'na başkanlık yaptı. Bu arada Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusundaki kararlılık teyit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Külliye’de ittifak zirvesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN