Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Nijeryalı uyuşturucu satıcısına baskın

Nijeryalı satıcısına baskın

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli’de devriye yaparken Nijeryalı Ikechukwu U.’dan şüphelendi. Kaba aramasında üzerinde 100 gram kokain çıkınca ikametgâhı tespit edildi. Savcılıktan izin alınması sonucu evi aranan satıcılığı yaptığından şüphelenilen Ikechukwu U.’un ikametinde toplamda 6 kg 120 g elde edildi.

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 22:07
Nijeryalı uyuşturucu satıcısına baskın
16 Ekim 2018 tarihinde Nijerya vatandaşı Ikechukwu U. isimli yabancı uyruklu şahıs Emniyet Müdürlüğü Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından şüphelendiği için durduruldu. Kaba üst araması yapılan şüphelinin, arama sonucunda üzerinde 100 gram kokain olduğu tespit edildi. Ardından çevre araştırması yapılıp Şişli'deki ikametgâhı tespit edildi. ticareti şüphelisinin ikametgahında rama yapılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama izni alındı.

EV ARANDI 6 KİLO 120 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Saat 22.00 sularında şüpheli Ikechukwu U. kaldığı ikametgâh adresine baskın yapıldı. Evin aranasında 1 tane hassas terazi, 85 tane kapsül halinde yutma diye tabir edilen ağırlığı 1.110 gram gelen bulundu. Ayrıca poşet içerisinde karton kâğıda sarılı 5.010 gram gelen kokain olduğu düşünülen madde ele geçirildi. 445 dolar ve 250 TL de para ele geçirildi. Toplamda ise 6 Kilogram 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijeryalı uyuşturucu satıcısına baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN