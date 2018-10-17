Nijeryalı uyuşturucu satıcısına baskın

16 Ekim 2018 tarihinde Nijerya vatandaşı Ikechukwu U. isimli yabancı uyruklu şahıs İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından şüphelendiği için durduruldu. Kaba üst araması yapılan şüphelinin, arama sonucunda üzerinde 100 gram kokain olduğu tespit edildi. Ardından çevre araştırması yapılıp Şişli'deki ikametgâhı tespit edildi. Uyuşturucu
ticareti şüphelisinin ikametgahında rama yapılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama izni alındı. EV ARANDI 6 KİLO 120 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Saat 22.00 sularında şüpheli Ikechukwu U. kaldığı ikametgâh adresine baskın yapıldı. Evin aranasında 1 tane hassas terazi, 85 tane kapsül halinde yutma diye tabir edilen ağırlığı 1.110 gram gelen uyuşturucu madde
bulundu. Ayrıca poşet içerisinde karton kâğıda sarılı 5.010 gram gelen kokain olduğu düşünülen madde ele geçirildi. 445 dolar ve 250 TL de para ele geçirildi. Toplamda ise 6 Kilogram 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.