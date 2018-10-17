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Son dakika: Polislere küfreden 'ya soruşturma! İşte Fatih Altaylı hakkındaki gelişmeler

Gazeteci dün amatör kameralara yansıyan bir kavgaya karıştı. Polislerle tartıştan ve küfür eden Altaylı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre görevi başındaki polislere hakaret ve küfür eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı! Altaylı'nın ifadesinin de alındığı belirtildi.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 16:41
Son dakika: Polislere küfreden Fatih Altaylı'ya soruşturma! İşte Fatih Altaylı hakkındaki gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, görevli trafik polisine hakaret ettiği iddiasına üzerine gazeteci hakkında, ''kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret'' ve ''tehdit'' suçundan soruşturma başlattığı belirtildi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın dün Şişli'de aracını yasak yere park ettiği için tartıştığı öne sürülen trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret'' ve ''tehdit'' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı'nın ''şüpheli'' sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi.

FATİH ALTAYLI'DAN TRAFİK POLİSİNE AĞIR HAKARET

Habertürk yazarı Fatih Altaylı görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır hakaretlerde bulundu. Park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan Altaylı, kararından vazgeçmeyen polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de ..." sözleriyle hakaret etti.

İŞTE O ANLAR;

Fatih Altaylı'dan polislere ağır küfürler

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Son dakika: Polislere küfreden Fatih Altaylı'ya soruşturma! İşte Fatih Altaylı hakkındaki gelişmeler
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