Pompeo, Kral Selman’la görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı
'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan
'daki temaslarına dün başladı.
Ülkenin başkenti Riyad'da havaalanında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr tarafından karşılanan Pompeo'nun Kral Selman
'la da basına kapalı bir görüşme yaptığı bildirildi. Pompeo ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump
da Veliaht Prens Selman
ile telefonda görüştü. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Selman'ın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddettiğini belirterek, "Suudi Prens olay hakkında başlatılan soruşturmayı tamamlamak için hızla genişleteceğini, eksiksiz bir soruşturma yapacağını söyledi. Cevaplar kısa sürede gelecek" dedi.
Mike Pompeo bugün de Türkiye'ye gelerek konuyla ilgili temaslarda bulunacak. AİLEDEN ÇAĞRI
Amerikan medyası ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye ziyaretinde daha önce Türk istihbarat yetkililerinde olduğu söylenen ses kayıtlarıyla ilgili bilgi almak isteyebileceğini yazarken Kaşıkçı'nın ailesi de uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.