Tetikçi Dündar’a 2’nci kırmızı bülten

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari oldukları için dosyaları ayrılan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan'da karara bağlanan davada, firari oldukları için dosyaları ayrılan Dündar ve Tanır için tekrar toplandı. Söz alan cumhuriyet savcısı, yakalanamadıkları için savunmaları alınamayan sanıklar Dündar ve Tanır hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce haklarında yakalama emri bulunan Dündar ve Tanır'ın bu kez, Uluslararası Polis Teşkilatı (İNTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı
'na müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Dündar hakkında daha önce de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT TIR'ları davası kapsamında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılmıştı. Cumhuriyet gazetesinde terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda yayın yaptıkları suçlamasıyla açılan davada, sanıklar Akın Atalay
, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Musa Kart, Güray Öz, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın aralarında bulunduğu 15 sanığa 2.5 yıldan 8 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezası vermiş, firari sanıklar Dündar ile Tanır'ın dosyasını ayırmıştı. ERDOĞAN'A 10 BİN LİRA TAZMİNAT
CASUSLUKTAN mahkum olunca Almanya'ya kaçan gazeteci Can Dündar'ın 4 yıl önce Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan iki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açılan tazminat davasında karar çıktı. İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dündar ile birlikte gazetenin imtiyaz sahibi olan Yenigün Haber Ajansı ve o dönemki yönetim kurulu başkanı olan Orhan Erinç'in, Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tazminatın 1 Temmuz 2014'ten itibaren yasal faiziyle birlikte hesaplanması kararlaştırıldı.