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’da bir minibüste 49 kilo eroin ele geçirildi

merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste narkotik köpeği Alfa ile birlikte yapılan aramada 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 08:41 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 08:44
Van’da bir minibüste 49 kilo eroin ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Kışla Yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın doğal boşluklarına zulalanmış 99 paket halinde toplam 49 kilo 925 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen ile ilgili olarak M.P. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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Van’da bir minibüste 49 kilo eroin ele geçirildi
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