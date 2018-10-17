Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP'nin İş Bankası
'nda bulunan hisselerin Hazine'ye devrine ilişkin Atatürk'ün gerçek vârisinin CHP değil Türk milleti olduğuna dikkat çekerek şu mesajları verdi: GERÇEK VÂRİS MİLLETTİR
CHP'li yöneticiler herkesi aynadaki akislerine benzetiyorlar. Atatürk'ün miras ve tapusunun delinmeye çalışıldığını söylüyorlar. Mülkiyet ve miras hakkıyla özel hukuk hükümlerinin hiçe sayıldığını masal gibi anlatıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek vârisi büyük Türk milletidir. DEVREDİLMELİDİR
Bugünkü CHP'nin Atatürk'le yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir? Sizin nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir. Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini Hazine'ye bırakacak samimiyeti göstermelidir.
Ne var ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bugünün CHP yöneticilerini evlatlıktan reddeder gibi reddeder, üstüne bir de mirasından mahrum ederdi. Milliyetçi Hareket Partisi CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili kanuni düzenleme olması halinde elbette gönül huzuruyla desteğini verecek ve emanetin asıl sahibine geçmesine mutlaka katkı sunacaktır. Tavsiyemiz, CHP'nin milletin sesine kulak vermesi, üzerine çöreklendiği hisselerin Hazine'ye devrinden korkmaması, milli ve ahlaki ölçülerde siyaset yapmasıdır.
Banka hisselerinin hazineye devrine dair tartışmalar ise hisselerde artışa neden oldu. Banka hisseleri dün yüzde 3.1 artışla 4.33 TL'den işlem görmeye başladı. ABD'DEKİ PAPAZI İSTİYORUZ
Cevabını aradığımız soru şudur: Pensilvanya'daki Papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? (FETÖ lideri Fetullah Gülen'i) vermezlerse de ne yapıp edip söke söke almanın yollarını bulacağımıza inanıyoruz. Varsayalım Papaza Papazla karşılık vermediler. İki Papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak?