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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

Cumhurbaşkanı,  ünlü fotoğrafçı , şair ve Prof. Dr. vefatları nedeniyle ailelerine ve yakınlarına telefon ile taziyelerini iletti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 07:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, resmi ziyaret için Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon ile taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç'ı, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden 'un oğlu Bahadır Karakoç'u ve Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. 'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin'i, taziye için telefonla aradı.

Şair Karakoç'a ve eski milletvekili Akgönenç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Çağla Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları
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