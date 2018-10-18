Gri listedeki o terörist öldürüldü

ADIYAMAN
merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle bir, dost ateşiyle de 3 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekeştiren 2 terörist aynı bölgede çıkan çatışmada öldürüldü. Teröristlerden birinin lerin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç (34) diğerinin de 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlendi. Örgütün sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç'ın annesi Şehriban Tunç aynı saldırıyla ilgili tutuklanmıştı. Evlerinde yapılan aramada bulunan mektuplarda Yusuf Tunç'un annesine Kandil'e giderek örgütün üst yönetiminde yer almaya çalışacağını yazdığı ortaya çıkmıştı. Murat Özdemir'in ise CHP'den HDP
'ye geçen Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu olduğu anlaşıldı. 15 Ağustos'taki hain saldırıdan sonra üzerinde "Top gol oldu. 15 Ağustos ikinci yer" notu çıkan Mahmut Özdemir PKK
kuryesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Özdemir'in kızı 'Roza Semsur' kod adlı Suna Özdemir de 2011'de ölü ele geçirilmişti.