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'de kaçak 152 yakalandı

Kaçak yollarla yurda girerek otobüslerle ve İstanbul'a gitmek isteyen Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 152 kaçak , polisin -Malatya karayolunda yaptığı yol denetimleri sırasında yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:47
Kayseri'de kaçak 152 göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğinin tarafından yurda kaçak girişi ile mücadele kapsamında -Malatya karayolunda gece saatlerinde yapılan yol uygulamasında kaçak yollarla yurda giriş yapan ve kiraladıkları otobüslerle ve İstanbul'a gitmek isteyen 75 Pakistan, 65 Afganistan ve 12 Bangladeş uyruklu 152 kişi polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 bin Dolar vererek Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenilen ler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kaçak göçmenler sorgularının ardından göçmen geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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Kayseri'de kaçak 152 göçmen yakalandı
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