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Konsolosluğa ait konutta polis araması sona erdi

'nın 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sona erdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 03:59
Konsolosluğa ait konutta polis araması sona erdi

yazarı Suudi gazeteci 'nın 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri tamamlandı.

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla dün saat 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 9 saat süren çalışmanın ardından incelemelerini sonlandırdı.

Konutta delil çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Konsolosluk binasındaki inceleme çalışmaları ise sürüyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

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Konsolosluğa ait konutta polis araması sona erdi
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