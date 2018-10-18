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: 'de sondaj gerilimi

Haberi: ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından, "Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" açıklaması yapıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 19:16
Son dakika: Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığında bugün başlattığı sismik araştırma faaliyeti Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldı. ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu müdahale çabası Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlarımız tarafından yapılan manevralarla engellenmiştir. Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan'a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" denildi.
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine tacize engelleme!

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Son dakika: Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi
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