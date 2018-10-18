Son dakika: İtiraflar art arda geliyor! “Görevim...”

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve Kayseri'ye yerleşen 7 kişilik bir DEAŞ grubu yakalanmıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan 7 kişi arasındaki Raşit Enikeev'in örgütün üst düzey isimleriyle de bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Milliyet'in bir haberine göre; Tutuklanan Enikeev'in telefonununda yapılan incelemede diğer örgüt militanları ve sempatizanlarıyla yaptığı yazışmalar bulundu. Bu yazışmalarda Enikeev'in sözde 'fetva' veren bir konumda olduğu görüldü. Enikeev, örgüt üyelerinden gelen çeşitli konulardaki 900'e yakın soruya kendince cevaplar vermiş.

"TALİMATLA EVLENDİM"

Enikeev, ifadesinde DEAŞ'a katılmak için gelenlere tercümanlık yaptığını, örgüt güç kaybedince aldığı talimat üzerine Kayseri'ye geldiğini söyledi. Enikeev, DEAŞ içinde savaşırken ölen kişilerin eşlerinin Türkiye'ye getirilmesinden ve kalacak yer temin edilmesinden sorumlu olduğunu anlatarak "(İkinci eşi) Sümeyye'nin eşi DEAŞ içinde savaşırken ölmüştü. Ebu Jafar'ın talimatı ile onunla evlendim." dedi.