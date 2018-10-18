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'den 'daki saldırıya kınama

, 'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen saldırıyı kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:47
Türkiye'den Afganistan'daki saldırıya kınama

ndan yapılan açıklamada, 'da, Kandahar Valisi başkanlığında, Kararlı Destek Misyonu Komutanı'nın da katıldığı bir toplantı sırasında meydana gelen saldırıda Müdürü ve İstihbarat Şefi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan'da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları akim kılmayı amaçlayan bu saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." denildi.

Saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetmiş, ülkedeki ABD ve güçlerinin komutanı Scott Miller yara almadan kurtulmuştu.

Saldırıyı, örgütü üstlenmişti.

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Türkiye'den Afganistan'daki saldırıya kınama
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