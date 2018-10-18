Yalova'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı alarmı

- Yalova'da Kaşıkçı alarmı

- İnfaz timini taşıyan minibüsün Yalova'dan geçiş yaptığı iddia edildi gözler kayıp gazeteci için Yalova'ya çevrildi



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Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sabah saatlerinde ortaya atılan iddia bir anda gözleri Yalova'ya çevirdi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. 3 gün önce Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü.

Polis dün de Türkiye'den ayrılan Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin rezidansında inceleme yaptı. Konutta ve bahçede yapılan aramalar geç saatlere kadar sürdü.

Bu sabahta devam eden soruşturmayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan 26 aracı takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul'daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova'nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

Ortaya atılan bu iddialar üzerine gözler bir anda Yalova'ya çevrildi. Yalova kent merkezi ve şehrin girişinde 3 gündür devam eden polis hareketliliği bu günde aynı şekilde sürdü. Öte yandan Termal'e geldiği iddia edilen siyah renkli minibüsün daha öncede aynı yerden birkaç kez geçiş yaptığı, infaz timi üyelerinden birinin Termal bölgesinde yazlığı olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Mütekabiliyet Yasası sonrası Türkiye'deki konutlara yoğun ilgi gösteren Araplar, Yalova'da termal turizme büyük ilgi gösteriyor. Araplar devre mülkler yerine, daha uzun ve kapsamlı kullanımlar için Termal ilçesinden mülk ediniyorlar Termal ilçesinde özellikle ilkbahar ve sonbahar'da Arap yoğunluğu yaşanıyor.

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