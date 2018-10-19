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Aile boyu ’lılar

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Aile boyu PKK’lılar
Adıyaman'ın Kömür beldesinde 'ta operasyona giden zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olaylardan sonra 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden "Top gol oldu 15 Ağustos ikinci yer" adlı not çıkmıştı. Önceki gün Kömür kırsalında etkisiz hale getirilen 2 'lı teröristten birinin Özdemir'in oğlu Soreş Semsur kod adlı olduğu ortaya çıktı. Özdemir'in Roza Semsur kod adını kullanan kızı Suna Özdemir de 2011'de Hakkâri'de etkisiz hale getirilmişti. Özdemir'in PKK'lı kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ile yeğeni Mehmet Özdemir ve 4 akrabasının da farklı operasyonlarda öldürüldüğü öğrenildi. Özdemir'in kardeşi örgüt üyesi Şeyhmus Özdemir'in de yurt dışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

FOTO KAPANA YAKALANDILAR
PKK'lı teröristler Murat Özdemir ve Yusuf Tunç öldürülmeden saatler önce foto kapana böyle yakalandılar. İki terörist foto kapana yakalanınca operasyon yapıldı.
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Aile boyu PKK’lılar
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