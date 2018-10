Ara Güler’in mirası Türkiye’nin hafızası

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen fotoğrafçı Ara Güler 'in cenazesi yarın 12.00'de aşığı olduğu İstanbul 'un Beyoğlu ilçesindeki Üç Horan Kilisesi'nde düzenlecek törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı 'na defnedilecek. Kilisedeki cenaze töreni öncesi Beyoğlu Emek Sineması'nda anma programı yapılacak. Fotoğraflarıyla Türkiye'nin toplumsal hayat belleğini oluşturan Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurmaya çalışın" diye tanımladığı 90 yıllık ömür öyküsünü bir gazete sayfasına sığdırmak tabii ki imkansız. Lise yıllarında başlayan sanat merakını üniversite döneminde fotoğrafla devam ettiren Güler, Salvador Dali, Orhan Veli, Picasso, Alfred Hitchcok, Winston Churchill, Indıra Gandi gibi ünlü simaların portrelerini ve yaşam kesitlerini ölümsüzleştirdi. İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi Türkiye'deki siyasi liderleri de çeken Güler, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı Kısıklı'daki konutunda özel olarak görüntülemişti. "Ben bir devrin tarihini yazarak geçmişten geleceğe ayna tutuyorum" diyen Güler, yabancı dergi ve ajansların foto muhabirliğini yaparken objektifine takılanları, dünya ve Türkiye tarihine bir miras olarak bıraktı. 1953'te İngiltere'de dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak kabul edilirken, aynı sene Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edildi. Gazeteci ve serbest çalışan binlerce kişiyi yanında çırak olarak yetiştirdi. Güler, ömrü boyunca kopamadığı sokakların asi kültürünü de kendi yaşam tarzıyla bütünleştirmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında "Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da, geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Objektifiyle tarih yazan Ara Güler'i de, işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum. Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir. Birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızalardan silinmeyecektir" denildi.AYDIN Karacasu'daki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması, Ara Güler'in yolunu kaybetmesi ile oldu. 1958'de baraj açılışı için Karacasu'ya giden Güler, dönüşte yolunu kaybeti. İstanbul'a dönmek için yolu aradığı sırada bir köye giren Güler, tarihi lahitlerin bile üzüm şırası süzmek için kullanıldığını gördü. Tarihi bir taş üzerinde sohbet eden iki köylünün fotoğrafını çekti. İşte bu fotoğraf Afrodisyas'ı dünya çapında meşhur etti. Afrodisyas tüm dünyada tanındı ve Dünya Kültür Mirası listesine alındı.Büyük bir üstadı, büyük bir sanatçıyı, çocuklarımızaörnek bir ismi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.Ara Güler'i biz de en güzel hatıralarımızlahatırlayacağız. Ülkemizin başı sağ olsun.Belgeniteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli birhafızayı miras bıraktı.Kendini fotoğraf sanatçısı değil de fotomuhabiri olarak tanımlasa da fotoğraf sanatınındünyadaki en büyük isimlerindendi.Işığın renginve görsel hafızanın büyük ustası zamanın tanığı.Güle güle büyük usta.O baktığını görürdü,gördüğünü ölümsüz kılardı. Huzur içinde uyu.Ölümsüz kareleriylehep yaşayacak.Bir daha dünyaya gelsemtramvay olmak isterdim. Ne güzel çektin be usta.Çok özleyeceğiz.İstanbul'un 70 yıllık geçmişinin en güzel fotoğraflarını çeken Güler, Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve Boğaz'daki yaşamdan hatıraları objektifiyle geleceğe taşıdı. Eserlerinden oluşan çok sayıda kitap kitabevlerinde yer alırken, İstanbul'daki kültür, sanat, sosyal yaşam ve kent hafızasıyla ilgili tüm sergi ve müzelerde fotoğrafları kitlelere ulaştı.