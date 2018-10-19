Kaynak Holding ile bağlantılı şirkete FETÖ soruşturması

İstanbul Anadolu Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı şirketlerden olan Kaynak Holding ile ticari ilişkisi bulunan bir şirketin ortak ve yöneticilerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN..."

Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne destek vermek" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklama talebiyle, 9 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

1 KİŞİYE ADLİ KONTROL

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü sevk edildikleri suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, 11 firari şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.