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Son dakika: Savcı 10 il için düğmeye bastı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 08:52
Son dakika: Savcı 10 il için düğmeye bastı!

merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 13'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonlarda,13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: Savcı 10 il için düğmeye bastı!
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