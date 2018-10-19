Yunan savaş gemisinden taciz

DOĞU Akdeniz'de daha önce ilan edilen Terkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa
araştırma gemisi, Yunanistan'a ait firkateyn tarafından taciz edildi. Bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisini engelledi. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün (önceki gün) yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan'ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" denildi. ANKARA