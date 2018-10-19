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Zonguldak'ta / operasyonu! 13 kişi yakalandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:39
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu! 13 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Ayrıca yurt dışında olduğu öğrenilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu! 13 kişi yakalandı
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