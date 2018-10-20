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Bedirhan bebeğe mezarda

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Bedirhan bebeğe mezarda doğum günü
'lı teröristlerin geçtiğimiz temmuz ayında yola döşediği patlayıcı infilak ettirmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte daha 9 aylıkken katlettiği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın dün birinci yaş günüydü. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görevliyken kendisini ziyaret eden ailesini hain saldırıda kaybeden Baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ise oğlunun nde 'ta Şarkışla Şehitliği'ndeki mezarı başındaydı

'CANIM OĞLUM, KÜÇÜK ŞEHİDİM'
Oğlunun mezarını ziyaret edip, balonlarla süsleyen ve "Cennette kavuşmak ümidiyle doğum günün kutlu olsun canım oğlum, küçük şehidim. Kendisi küçük, yüreği büyük evladım" diyen baba Serkan Karakaya herkesi gözyaşlarına boğdu. Kendi ve eşinin ailesiyle birlikte Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkışla Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden acılı baba duygularını SABAH'la paylaştı. Karakaya, "Onlar 40 yıl önce de bebek katiliydi bugün de bebek katilidirler. Bu ülkede Bedirhanlar, Nurcanlar, Serkanlar bitmez. Ama onlar kendi akıttıkları kanda boğularak bitecekler. Bitiyorlar da. Kökleri kurutuluyor zaten" dedi.
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Bedirhan bebeğe mezarda doğum günü
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