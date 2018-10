Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 'nin Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen akademik yıl açılış törenine katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:Biz, kadim bir devlete ve medeniyete sahibiz. Her alanda kökleri derinlere inen kurumlara sahibiz. Bugün içinde bulunulan yüksek öğrenim kurumları dünyanın eski eğitim, öğretim müesseselerinin mirasçılarıdır. Şanlıurfa'daki Harran Okulu dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. Ege Bölgemizdeki binlerce yıllık geçmişe sahip şehirlerimiz, aynı zamanda birer kültür ve ilim yuvasıdır.Peki böylesi bir mirasa sahip Türkiye'nin, nasıl oluyor da bugün dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor. Demek ki bir şeyleri kaybettik. Bir yerde bir sıkıntı var. Bir şeyleri unuttuk, bir şeyleri ihmal ettik. Yitik, kaybedildiği yerde bulunur. Madem cevher, bu topraklarda saklı öyleyse sorunun çözümünü de yine burada arayacağız.Dün gece Milli Eğitim Bakanımızla uzun uzadıya 'eğitim öğretimde neler yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, değişim neler olacak?' bunlar üzerinde konuştuk. Bakanımızın anlattıklarını dinledikçe umudum daha da arttı. Kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla, yeni bir çıkış, diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum.Türkiye'de 8 milyon öğrenci eğitim görüyor. İnşallah yeni dönemde öncelikle hedefimiz eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bir seviyeye çıkarmaktır. Bu meseleyi çözmeden diğer hiçbir konuda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplanmalarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla üniversitelerin böyle hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.Kısa bir süre önce malum Almanya'daydım. Almanya'da şansölye ile görüşürken "Üniversitelerinizde ne kadar öğrenci var?" diye sordum ve kendisinden aldığım rakam enteresandı. Tüm akademi vesaire; 3 milyon civarında. Bizim ise şu anda üniversitelerimizde 8 milyon öğrencimiz var. Demek ki biz aslında iyiyiz. Yani nitelik noktasında sıkıntılarımız olabilir ama bizim önümüz şu anda açık. 10 yıl sonra yapacağımız çalışmalarla ben inanıyorum ki, siz değerli hocalarımız sayesinde bu nesil çok daha güçlü ve farklı şekilde yetişecek ve biz yarışta o diğer ülkeleri de aşacağız.Büyük devlet olmak lafla olmuyor, icraatla oluyor. 2002'de ordunun ihtiyaçlarının yüzde 20'sini karşılayabilen bir hükümet vardı. Ama bugün ihtiyaçları yüzde 65 oranında karşılıyoruz. Artık bugüne kadar kapılarına gidip alamadığımız birçok savunma veya taarruza yönelik ihtiyaçlarımızda bize hep söyledikleri şu, 'Kongre'den izin çıkmıyor'. Bunu söylüyorlardı. Ama şimdi 'O izin çıkmıyor.' dediklerini, -evet, kötü komşular bizi ev sahibi yaptı ve- biz bunları üretir hale geldik.Düne kadar teröristlerle kendi sınırlarımız içerinde baş etmekte zorlanırken, bugün Irak'tan Suriye'ye Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar dünyanın her yerinden teröristlere hayatı zindan ettik. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve girdik. Şu anda kaçacak delik arıyorlar.Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız yoktu. Şimdi hepsi var ve İHA ile koordinatlar belirleniyor ve F-16'larla gereği yapılıyor. Bazen F-16'ya gerek kalmadan İHA'lar işi bitiriyor. Ve bunlar yerli. İşte düne kadar ekonomik şantajlarla siyasi irademize ipotek konulmasına rıza gösterirken bugün en zor şartlarda bile kendi yol haritamızı takip edebiliyoruz.Son günlerde malum döviz kuru biraz yükseldi. Faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Peki biz ne yaptık? Hedeflerimize kilitlendik, gereken tedbirleri alıp yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı. İşte bugün açılışını yapacağımız tesis örneği gibi, cari açığı ortadan kaldırmaya yönelik adımları da birer birer atıyoruz. Türkiye bölgenin yükselen yıldızı olarak gelişmesine, büyümesine devam edecektir.Son günlerde, her biri kendi alanlarındaki birikimleri, başarıları, eserleriyle gençlere örnek olan üç önemli kayıp yaşadık. Bunlardan biri fotoğraf sanatçısı Ara Güler 'dir. Dünyanın son yarım asrına damga vurmuş tüm önemli liderlerle foto röportajlar gerçekleştirmiş, objektifiyle tarihe tanıklık etmiş bu büyük ustayı tazimle yâd ediyorum. Kendisiyle ve objektifiyle ailece ayrıca şahsen tanışma imkanı bulduğumuz bu büyük usta son nefesine kadar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir. İkinci olarak rahmetle yad etmek istediğim isim, ıhlamurların çiçek açtığı mevsimlerin şairi, şiirimizin bir çift Beyaz Kartalı, Anadolu şiirinin ulu çınarı Bahaettin Karakoç'tur. Son kaybımız ise siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki akademik çalışmaları yanında siyasetçi kimliğiyle de saygıdeğer bir hanımefendi olarak tanınan Prof. Dr. Oya Akgönenç oldu. Bu üç isim her biri kendi alanındaki özgün çalışmaları ve başarılarıyla gençlerimizin çok iyi tanımaları, öğrenmeleri ve örnek almaları gereken şahsiyetlerdir.Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, hedeflerinin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek olduğunu belirterek, "Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak için çalışacağız. Fikrini ve düşüncesini paylaşmaktan çekinmeyen bir üniversite olacağız. İzmir'in sosyal ve ekonomik hayatını zenginleştirecek projeler üretecek, halkımızla temas noktalarını artıracağız" diye konuştu.TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise "AK Parti iktidarının göreve gelmesiyle 'her ile bir üniversite' hedefini gerçekleştirdik. Dokuz Eylül Üniversitesi de bu yıl 36'ncı yılını kutluyor" dedi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Bu sıralar sizin için bulunmaz bir fırsattır. Kendinizi çok yönlü ve iyi yetiştirin. Hayata tebessüm ederek bakın, hiçbir zaman umutsuz olmayın" diye konuştu.