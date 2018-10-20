“İstanbul Barosu’nda değişim zamanı geldi”

İstanbul Barosu
başkanlığı için 'Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi' sloganıyla adaylığını açıklayan ve seçimin en güçlü adayı olarak gösterilen Av. Prof. Dr. Talat Canbolat
"Biz kişilerin değil bir zihniyetin değişikliğini gerçekleştirmeye talibiz" dedi.
Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'na üye avukatlar yarın sandık başına gidiyor. 41 bin 77 kayıtlı üyesi bulunan baronun seçiminde 10 aday yarışacak. "Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi" sloganıyla adaylığını açıklayan Av. Prof. Dr. Talat Canbolat, yarın yapılacak seçimi değerlendirdi. KENDİLERİ SORUNUN PARÇASI
İstanbul Barosun'u 'hangi grubun' kazandığını değil 'hangi değerlerin kazandığını' konuşmak gerek diyen Canbolat, "Ben yaklaşık 30 yıldır akademisyenlik ve 15 yıldır aynı zamanda avukatlık yapıyorum. Bu ikisi birbirini tamamlar. Uygulamayı bilmeden çözüm üretecek görüşler geliştiremezsiniz" dedi.
"Uzun zamandır aynı yönetimde yer alan arkadaşlar aslında mevcut sorunların bir parçası olduklarının farkında bile değiller" diyen Canbolat "Biz kişilerin değil, bir zihniyetin değişikliğini gerçekleştirmeye talibiz. Haksızlık ve hukuksuzluk kimden gelirse gelsin siyasî, ideoloji gözetmeksizin karşısında duracağız. Şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı bir Baro yönetimi vaat ediyoruz. Baro Yönetim Kurulu'nda yer alabilmek için 5 yıllık, delege olabilmek için 10 yıllık avukat olmak gerekiyor. Yıllardır hiçbir grup buna ses çıkarmadı. Biz sesimizi yükselterek gençlerin önündeki bu engelleri kaldıracağız. Yasak kalkana kadar da stajyer ve gençlerin temsilcilerini gözlemci olarak yönetim kurulu toplantılarına alacağız" diye konuştu.
Baroların nispi temsille yönetilmesi gerektiğini de savunan Prof. Dr. Canbolat "Kalabalıklarla büyüklük sıralaması yapılamaz. Bu ancak itibarla, saygınlıkla sağlanabilir" dedi.