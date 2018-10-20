İstanbul’da dörtlü Suriye zirvesi

Türkiye, Rusya
, Fransa ve Almanya Suriye
'de kalıcı çözüm için 27 Ekim'de İstanbul'da dörtlü zirve gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin
, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel'in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecektir. Zirvede başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.