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İstanbul’da dörtlü zirvesi

Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel ’de kalıcı çözümü konuşacak

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
İstanbul’da dörtlü Suriye zirvesi
Türkiye, , Fransa ve Almanya 'de kalıcı çözüm için 27 Ekim'de İstanbul'da dörtlü zirve gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın , Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel'in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecektir. Zirvede başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da dörtlü Suriye zirvesi
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